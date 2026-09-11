به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یازدهمین آیین سالیانه بزرگداشت حضرت جوادالائمه (ع) در آستان مقدس امامزاده علی (ع) با حضور آیت‌الله ملک‌حسینی، مسئولان استانی، جمعی از سادات و خانواده‌های معزز شهدا برگزار شد و با رونمایی از طرح‌های عملیاتی حوزه خدمات اجتماعی به کار خود پایان داد.

آیت‌الله ملک‌حسینی در این همایش، ضمن اشاره به جایگاه معنوی و اجتماعی امامزادگان، آنها را پرچمداران دین و قله‌های تعظیم شعائر الهی دانست.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با استناد به دعای حضرت ابراهیم (ع) برای استمرار نسل‌های اقامه‌کننده نماز، تأکید کرد: جامعه‌ای که دو رکن معنویت و همبستگی اجتماعی را هم‌زمان نداشته باشد، تنها یک تجمع است و از ثمرات واقعی بهره‌مند نمی‌شود.

وی با مرور تاریخی مهاجرت امامزادگان به ایران در دوران اختناق اموی و عباسی، اضافه کرد: این شخصیت‌های برجسته بر اساس وعده الهی، همواره زنده‌اند و میراث‌دار معارف اهل بیت (ع) در این سرزمین هستند.

سید فرزاد نجات‌نیا، مسئول کانون فرهنگی و مردمی جوادالائمه (ع) گفت: اجرای ۱۱ طرح حمایتی از محور‌های یازدهمین آیین سالیانه جوادالائمه (ع) بوده است.

نجات نیا با بیان اینکه فعالیت‌های این دوره با رویکرد خدمات اجتماعی تعریف شده است، افزود: این برنامه‌ها شامل تأمین جهیزیه ۱۱ زوج جوان، پیگیری قضایی برای رفع مشکلات ۱۱ زندانی زیر ۲۵ سال دارای جرایم غیرعمد، پرداخت هزینه‌های درمانی ۱۱ بیمار صعب‌العلاج و تأمین کمک‌هزینه اجاره‌بها برای ۱۱ زوج جوان است.

وی ادامه داد: حمایت آموزشی از ۱۱ دانش‌آموز مستعدِ کم‌برخوردار و تأمین کتب آموزشی نیز از دیگر سرفصل‌های اجرایی این دوره است که با راه‌اندازی دبیرخانه دائمی در شهر دهدشت، به صورت مستمر دنبال می شود.