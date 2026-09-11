همایش سالانه جوادالائمه در سرفاریاب کهگیلویه و بویراحمد
یازدهمین آیین سالیانه بزرگداشت حضرت جوادالائمه (ع) در آستان مقدس امامزاده علی (ع) با رونمایی از طرحهای خدماتی به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یازدهمین آیین سالیانه بزرگداشت حضرت جوادالائمه (ع) در آستان مقدس امامزاده علی (ع) با حضور آیتالله ملکحسینی، مسئولان استانی، جمعی از سادات و خانوادههای معزز شهدا برگزار شد و با رونمایی از طرحهای عملیاتی حوزه خدمات اجتماعی به کار خود پایان داد.
آیتالله ملکحسینی در این همایش، ضمن اشاره به جایگاه معنوی و اجتماعی امامزادگان، آنها را پرچمداران دین و قلههای تعظیم شعائر الهی دانست.
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با استناد به دعای حضرت ابراهیم (ع) برای استمرار نسلهای اقامهکننده نماز، تأکید کرد: جامعهای که دو رکن معنویت و همبستگی اجتماعی را همزمان نداشته باشد، تنها یک تجمع است و از ثمرات واقعی بهرهمند نمیشود.
وی با مرور تاریخی مهاجرت امامزادگان به ایران در دوران اختناق اموی و عباسی، اضافه کرد: این شخصیتهای برجسته بر اساس وعده الهی، همواره زندهاند و میراثدار معارف اهل بیت (ع) در این سرزمین هستند.
سید فرزاد نجاتنیا، مسئول کانون فرهنگی و مردمی جوادالائمه (ع) گفت: اجرای ۱۱ طرح حمایتی از محورهای یازدهمین آیین سالیانه جوادالائمه (ع) بوده است.
نجات نیا با بیان اینکه فعالیتهای این دوره با رویکرد خدمات اجتماعی تعریف شده است، افزود: این برنامهها شامل تأمین جهیزیه ۱۱ زوج جوان، پیگیری قضایی برای رفع مشکلات ۱۱ زندانی زیر ۲۵ سال دارای جرایم غیرعمد، پرداخت هزینههای درمانی ۱۱ بیمار صعبالعلاج و تأمین کمکهزینه اجارهبها برای ۱۱ زوج جوان است.
وی ادامه داد: حمایت آموزشی از ۱۱ دانشآموز مستعدِ کمبرخوردار و تأمین کتب آموزشی نیز از دیگر سرفصلهای اجرایی این دوره است که با راهاندازی دبیرخانه دائمی در شهر دهدشت، به صورت مستمر دنبال می شود.
این رویداد که با تجلیل از خانوادههای شهدای منطقه از جمله خانوادههای شهیدان پیمان، تقوی، کیانی و آذرینسب همراه بود، با تأکید بر استمرار فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و ضرورت همافزایی نخبگان استان برای ارتقای شاخصهای فرهنگی پایان یافت.
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