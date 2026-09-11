به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام قاسم‌خانی امام جمعه شهرستان خوی ، با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله مدنی، دومین شهید محراب، بر جایگاه تقوا و ثبات قدم در مسیر حق تأکید شد.

خطیب جمعه خوی با مرور سوابق تبعیدهای متعدد شهید مدنی و پیوند عمیق ایشان با حضرت امام (ره)، ایشان را نماد تسلیم‌ناپذیری در برابر رژیم پهلوی و الگوی کامل یک انقلابی بصیر دانست.

بخش دوم خطبه به مناسبت ۲۵ شهریور اختصاص یافت.

حجت الاسلام قاسم‌خانی در این تحلیل، وابستگی حکومت پهلوی به قدرت‌های بیگانه را به عنوان عامل سقوط مطرح کرد.

وی تأکید کرد: صیانت از کشور تنها از طریق «مقاومت» و «اتکا به توان داخلی» میسر است و حکومت‌های فاقد مشروعیت مردمی، علیرغم تجهیزات نظامی، در برابر اراده ملت‌ها محکوم به شکست هستند.

امام جمعه خوی در ادامه، تحولات یمن و موفقیت‌هایض «انصارالله» در کنترل مسیرهای استراتژیک دریایی را به عنوان یک الگوی عملی تبیین کرد.

وی تصریح کرد: موفقیت‌های یمن نتیجه‌ی دو رکن بنیادین «توکل عملی به وعده‌های الهی» و «ساده‌زیستی راهبردی» است که توانست منابع ملی را بر دفاع و امنیت متمرکز کند.

خطیب جمعه خوی در بخش پایانی، «نفوذ در مراکز تصمیم‌گیر» را خطرناک‌ترین سلاح در جنگ ترکیبی دانست و خاطرنشان کرد: مفهوم ارتجاع، صرفاً در ظاهر نیست، بلکه هرگونه پیروی از الگوهای غربی در سیاست و سبک زندگی، نوعی ارتجاع مدرن است که منجر به اتخاذ تصمیمات همسو با پازل دشمن می‌شود.

وی در پایان، برای مقابله با این جریان، نصب «آنتی‌ویروس شناختی» برای مسئولان را پیشنهاد کرد که دو کد اصلی آن شامل «سنجش پیوست انسجام اجتماعی در تمامی تصمیمات» و «هوشیاری در برابر دوگانه‌سازی‌های کاذب (نظیر دوگانه جنگ و مذاکره)» است که انگیزه و قدرت ملی را هدف قرار می‌دهند.