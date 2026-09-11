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فصل برداشت گردو در نی ریز موجب اشتغال ۲ هزار نفر در این شهرستان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیریز گفت: سطح زیرکشت گردوی این شهرستان ۳۷۰ هکتار است و پیشبینی میشود امسال قریب به ۲۹۰ تن گردو از ۲۴۰ هکتار باغهای مثمر نیریز برداشت شود.
نادر زارعی افزود: عمده محصول گردوی نیریز در بخش مشکان این شهرستان تولید میشود که شامل ارقام محلی و پوستکاغذی است.
او بیان کرد: برداشت گردو در شهرستان نی ریز از نیمه شهریورماه آغاز شدهاست و تا نیمه مهرماه ادامه دارد و حدود ۲ هزار نفر در فصل برداشت این محصول، در باغهای این شهرستان مشغول به کار میشوند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیریز ادامه داد: با رویکرد تجاریسازی این محصول، میتوان با طرح سرشاخهکاری درختان گردو و استفاده از ارقام جدید و پرمحصول داخلی و خارجی مانند جمال، چندلر، فرانکت و هارتلی، عملکرد را در واحد سطح افزایش داد.
او در پایان گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات گردوکاران هزینه بالای برداشت به روش سنتی است که لزوم استفاده از ادوات مکانیزه، همچون شیکر را دو چندان میکند.