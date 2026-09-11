یاران اویس قرنی به آرامی در حال ترسیم نظم نوین بین المللی هستند که در آن وعده الهی (کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن اللَّه ) به صورت عینی در برابر دیدگان مردم دنیا به نمایش گذاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر حسن عابدینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی صدا و سیما در یادداشتی نوشت؛ قرارگاه شرارت پیشه غربی، عبری و عربی که بودجه نظامی آنان افزون بر ارتش‌های ۷۵ درصد جهان را در بر می‌گیرد بیش از یک دهه است از زمین و هوا و دریا مردم یمن را محاصره کرده‌اند، اما نتوانستند بر اراده مردم مظلوم یمن غلبه کنند.

ارتش یمن با آزاد سازی بندر "المخا" شگفتی جهانیان را برانگیخت. رزمندگان یمنی از المخا حتی امکان تسلط چشمی و راداری بر دهانه باب المندب که فقط ۷۵ تا ۸۰ کیلومتر با آن فاصله دارد را نیز پیدا کرده‌اند.

نیرو‌های مسلح یمن با اشراف بر امد و شد در تنگه "باب المندب"، توازن قدرت در این آبراه راهبردی تجارت بین المللل را به دست گرفته‌اند.

کارشناسان نظامی بر این باورند که یمنی‌ها از این پس با قایق‌های تندرو، موشک‌های ضد کشتی و مین ریزی ساحلی حتی بدون نیاز به موشک‌های بالستیک دور برد توان اعمال نفوذ بر تنگه باب المندب را خواهند داشت.

تسلط یمنی‌ها بر تنگه باب المندب پس از مدیریت ایرانی بر تنگه هرمز، دومین اهرم تثبیت کننده محور مقاومت است که مدیریت گلوگاه‌های انرژی و تجارت را در زیر سیطره خواهند داشت.

این موضوع زمینه ساز استحکام عمق راهبری و بازدارندگی ترکیبی میان محور مقاومت است. محور مقاومتی که در یک جغرافیای ۸ میلیون کیلومتر مربعی نفوذ دارد.

نیرو‌های مقاومت با تحولات جدید در یمن قادرند محاصره بندر ایلات اشغالی را تکمیل کنند و رژیم صهیونی را واردار کنند که نیازهایش را از مسیر دماغه امید نیک در سواحل افریقای جنوبی تامین کند که زمان دستیابی به آن ۱۰ تا ۱۴ روز بیشتر می‌شود. این به معنای فزایش هزینه‌های حمل و نقل و بیمه دریایی برای دشمن صهیونی خواهد بود.

آزاد سازی "المخا" روی عربستان هم که دشمن دیرینه یمنی هاست تاثیرگذار است، زیرا بنادر جده، جازان و ینبع به آسانی در تیررس رزمندگان یمن قرار گرفته است.

هدف قرار گرفتن خط لوله انتقال نفت ینبع که برای جایگزینی تنگه هرمز طراحی شده بود در نخستین گام، حتی در کوتاه مدت صادرات نفت عربستان را با مشکل جدی مواجه می‌کند.

کاهش صادرات عربستان که به کم شدن درآمد ها می‌انجامد برنامه‌های بلند پروازانه اقتصادی از جمله طرح‌های نئوم و چشم انداز ۲۰۳۰ را با چالش مواجه می‌کند.

نظم نوین منطقه‌ای به آرامی در حال شکل گیری است که قدرت‌های مداخله گر فرامرزی به سرکردگی آمریکا و دولت‌های وابسته البته در آن نقش تعیین کننده نخواهند داشت.

امنیت درون زا با تکیه بر توانمندی‌های بومی راه گذر از بحران‌های تحمیلی بر غرب اسیا است که لنگرگاه ثبات و امنیت جهانی هم تلقی می‌شود.... و دیر نیست زمانی که مردم یمن مزد مقاومت و جهاد در راه خدا را کسب کنند تا نشان دهند که هزینه مقاومت کمتر از سازش است.

#دکتر_حسن_عابدینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی رسانه ملی