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خبرهای متنوعی از گوشه و کنار گیلان در بسته اخبار کوتاه جای گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، خبرهایی از گوشه و کنار استان در بسته اخبار کوتاه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ گنجانده شده است.
آزمون انتخاب سردفتران اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صبح امروز همزمان با سراسر کشور در رشت برگزار شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان گفت: بیش از هزار و صد نفر از استان گیلان در آزمون انتخاب سردفتران اسناد رسمی ثبتنام کردهاند که هفتاد درصد خانم هستند.
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نشستی برای مدیریت پسماند در آستانه اشرفیه
در این نشست که مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند گیلان هم حضور داشت، بر اجرای طرحهای مدرن مدیریت پسماند و استفاده از ظرفیتهای مردمی و بخش خصوصی و همچنین نصب دستگاههای مدیریت پسماند در مناطق انبارسر و بازان تاکید شد.
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پرداخت ۹۴ میلیارد تومان تسهیلات توسعه بخش کشاورزی به کشاورزان صومعه سرایی
مدیر جهاد کشاورزی صومعه سرا گفت: این تسهیلات برای خرید ماشین آلات کشاورزی شامل تراکتور، تیلر، ماشین نشا و کمباین از سال گذشته تاکنون به کشاورزان پرداخت شده است.
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کاهش ۸ درصدی تصادفات رانندگی در سیاهکل
فرماندار سیاهکل در نشست شورای ترافیک این شهرستان، با تاکید بر اهمیت آموزش ترافیک به دانش آموزان گفت: در ۶ ماه گذشته ۱۲۵ فقره تصادف در این شهرستان به ثبت رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۸ درصد کمتر است.
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جلسه مشترک ستاد هماهنگی راهیان نور و ویژه برنامههای هفته دفاع مقدس در لنگرود
فرمانده سپاه لنگرود در این جلسه گفت: در هفته دفاع مقدس، ویژه برنامههایی مانند معاینه رایگان، افتتاح آسفالت معابر، پیاده رویهای خانوادگی، پویش آزادی زندانیان غیرعمد، برپایی میزهای خدمت و توزیع بستههای معیشتی اجرا میشود.
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اختتامیه نمایشگاه «اسوه» بسیج با معرفی پایگاههای برتر بخشهای سنگر و کوچصفهان
فرمانده سپاه ناحیه سلمان رشت گفت: امسال جشنواره اسوه بسیج با شرکت ۱۶۸ پایگاه خواهران و برادران از ۸ حوزه مقاومت بخشهای سنگر و کوچصفهان برگزار شد که در پایان ۸ پایگاه مقاومت بعنوان برترینهای این جشنواره انتخاب شدند.