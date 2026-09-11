به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عملیات احداث ساختمان دفتر امام جمعه باروق آغاز شد.

کلنگ احداث ساختمان دفتر امام جمعه شهرستان باروق در آیینی با حضور فرماندار، امام جمعه، فرمانده انتظامی، جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج، جمعی از مسئولان و خیران این شهرستان به زمین زده شد.

ساختمان دفتر امام جمعه در جوار امامزاده حسن غریب باروق، در زمینی به مساحت ۱۷۵ مترمربع و در سه طبقه احداث خواهد شد.