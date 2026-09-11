مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد از اعزام کاروان سلامت «نذر خدمت» به روستاهای کم‌برخوردار دم‌تنگ عروه و مال‌آخوند شهرستان لنده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، سید عادل رهبریان مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گفت: در قالب طرح «نذر خدمت»، کاروان سلامت جمعیت هلال‌احمر شهرستان لنده با حضور جمعی از مسئولان شهرستان و دستگاه‌های خدمت‌رسان در روستاهای هدف حضور یافت و ضمن ارائه خدمات سلامت و حمایتی، مسائل و مطالبات اساسی مردم این مناطق را بررسی کرد.

رهبریان افزود: در این برنامه وضعیت سلامت ۷۵ نفر از اهالی روستاهای دم‌تنگ عروه و مال‌آخوند مورد بررسی قرار گرفت و خدمات پزشکی، دارویی، پرستاری، مامایی و بهداشت محیط به ساکنان ارائه شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: پزشک، پرستار و ماما در این کاروان حضور داشتند و خدمات مورد نیاز اهالی، متناسب با شرایط و نیازهای منطقه ارائه شد.

رهبریان ادامه داد: در بخش حمایت‌های معیشتی و اجتماعی نیز ۳۰ جفت کفش بچگانه، ۳۰ جفت کفش زنانه و ۳۰ بسته لوازم‌التحریر میان خانواده‌ها و دانش‌آموزان مناطق هدف توزیع شد و ۳۰ بسته دارویی نیز برای کمک به درمان بیماری‌های شایع در اختیار ساکنان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه طرح «نذر خدمت» تنها به ارائه خدمات درمانی محدود نمی‌شود، گفت: در جریان حضور کاروان سلامت، مطالبات مردم در حوزه‌های مختلف نیز بررسی شد که از جمله آنها می‌توان به کمبود آب و نامناسب بودن وضعیت راه دسترسی روستاها اشاره کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد افزود: موضوعات مربوط به آبرسانی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز مردم این روستاها برای پیگیری از سوی دستگاه‌های متولی مطرح و بررسی شد.