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امام جمعه چهاربرج گفت: مهمترین میدان نبرد امروز دستگاه محاسباتی مسئولان و تابآوری مردم است و باید در برابر نفوذ دشمن هوشیار باشیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه چهاربرج با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و هوشیاری در برابر نفوذ دشمن گفت: مهمترین میدان نبرد امروز، دستگاه محاسباتی مسئولان و تابآوری مردم است و تصمیمگیری بدون توجه به پیوست انسجام اجتماعی میتواند به زیان منافع ملی تمام شود.
حجتالاسلام جلالی در خطبههای نماز جمعه این هفته چهاربرج اظهار کرد: پس از آنکه آمریکا فشار اقتصادی را افزایش داد و موازنه نفتکش در مقابل نفتکش را روی میز گذاشت، حال این ایران است که تشدید در چند جهت را در دستور کار قرار داده است.
امام جمعه چهاربرج گفت: موازنه آمریکایی میگوید اگر ایران در تنگه هرمز به نفتکش (از هر کشوری) یا کشتی نظامی آمریکایی حمله کند، در پاسخ یکی از نفتکشهای متوقف شده ایرانی زیر ضربه میرود. باید دقت کنیم که نفتکش ایرانی بخشی از زیرساخت انتقال نفت به خریداران است و این حملات آمریکایی درواقع حمله به زیرساختهای ایران است.
وی با بیان اینکه ایران هم در مقابل این تشدید آمریکایی چند دستور کار مشخص را اعلام و اجرا کرد، افزود: موازنه جدید نفتی که شبکه چاههای و مجموعههای تولید نفت در منطقه که متعلق به آمریکا یا شرکتهای آمریکایی را زیر ضرب خواهد برد و بزرگ شدن دایره جغرافیایی تنگه هرمز که شامل موارد کشتی به کشتی در شرق یا غرب تنگه میشود و عملاً نفتکشهای متخلف را حتی پس از عبور از تنگه مورد ضرب قرار میدهد و ضربات عمیقتر و گستردهتری که به پایگاههای آمریکایی در منطقه برای حذف آنها از مدار عملیاتی و کشتهگیری در صورت امکان، زده میشود.
جلالی تصریح کرد: هر پله تشدید از طرف آمریکا با چند پله تشدید از طرف ایران مواجه خواهد شد. چراکه ایران قصد عقبنشینی از شروط خود برای بازگشایی تنگه را ندارد.
امام جمعه چهاربرج با اشاره به اینکه آمریکاییها هنوز در توهم احتمال عقب زدن ایران به واسطه این فشارها هستند و فکر میکنند که ترکیب محاصره و عملیات نظامی میتواند ایران را اجبار به پذیرش خواستههای آنها بکند، اظهار کرد: نتیجه تا این لحظه عدم عقبنشینی ایران و از کار افتادن بخش اعظم پایگاههای دشمن در کرانه جنوبی خلیجفارس و البته نفت صد دلاری بوده است.
وی گفت: ضربه به شبکه تولید نفت در منطقه، دشمن را مجبور به بازارزیابی معادلات و موازنههای خود میکند و نتیجه باید پذیرش شروط ایران توسط طرف آمریکایی باشد.
جلالی در ادامه با بیان اینکه حذف دلار از معادلات و معاملات کشور راهکار افزایش تابآوری اقتصادی در برابر تکانههای اقتصادی جهانی است، تصریح کرد: مطالبه «اسقاط تدریجی دلار از طراز نقشآفرینی» که از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده، راهبردی برای کاهش وابستگی اقتصادی، بیاثرسازی تحریمها، قطع سلطه دلار بر قیمتگذاری داخلی و معیشت مردم، و از همه مهمتر، نیاز امنیتی - اقتصادی و رکنی از ارکان اقتصاد مقاومتی محسوب میشود.
امام جمعه چهاربرج افزود: آمریکا به دلیل وابستگی بقای هژمونی خود به دلار، شدیداً از این روند هراس دارد؛ چراکه دلار را به ابزاری برای چاپ پول بدون تولید، تأمین کسری بودجه، نظارت جهانی و اعتبار سیاسی تبدیل کرده است.
وی با اشاره به اینکه امام شهید نیز بر حذف دلار از مبادلات تجاری و قیمتگذاری غیردلاری محصولات دولتی تأکید داشتند، گفت: در کنار این، تقویت پول ملی از طریق تولید، مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت، ریشهایترین راهکار است و اجرای تدریجی این فرایند، همراه با مقابله با ذینفعان داخلی وضع موجود، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
جلالی با تأکید بر اینکه میدان نبرد تغییر کرده است، اظهار کرد: دشمنی که در میدان سخت و در تقابل با نیروهای مسلح کشور قافیه را باخته، حالا زمینبازی را به درون ذهنها کشانده است. در این جنگ ترکیبی جدید، خاکریزها نه فقط در مرزهای جغرافیایی، بلکه در «دستگاه محاسباتی مسئولان و تابآوری مردم» بنا شدهاند.
امام جمعه چهاربرج افزود: سلاح اصلی آمریکا، نفوذ در مراکز حساس و تصمیمگیر، ایجاد تفرقه، ایجاد تزلزل در عزم ملی ملت، ایجاد بیاعتمادی میان ملت، میان ملت و دولت، دستکاری در محاسبات تصمیمگیران و وانمود کردن اینکه حلال مشکلات این است که حرف آمریکا را قبول کنید، سلاح نفوذ، از سلاحهای سخت و سلاحهای نظامی خطرناکتر است.
وی به ماهیت و حقیقت نفوذ اشاره کرد و گفت: وقتی دستگاه محاسباتی یک مسئول، با ویروس ارتجاع و توسط یک مرتجع نفوذی هک شود، او با پای خود و با اراده خودش تصمیمی را میگیرد که دقیقاً در جورچین دشمن است! او فکر میکند در حال خدمت است، اما در واقع، همان کاری را که دشمن میخواهد، مفت و مجانی برایش انجام میدهد این، خطرناکترین نوع نفوذ است.