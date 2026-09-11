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مهار آتشسوزی در ارتفاعات کوه درا در شهرستان ممسنی نیاز اعزام فوری به امکانات امداد هوایی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،بخشدار ماهور میلاتی شهرستان ممسنی گفت: آتشسوزی در ارتفاعات صعبالعبور کوه درا در بخش ماهور میلاتی شهرستان ممسنی که از شش روز پیش آغاز شده است، علیرغم تلاشهای شبانهروزی نیروهای امدادی، همچنان ادامه دارد.
سیروس گرجیزاده افزود: پوشش گیاهی انبوه، وجود درختان خشکیده و مواد قابل اشتعال در کنار شرایط سخت جغرافیایی و صعبالعبور بودن این منطقه، عملیات مهار حریق را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
او ادامه داد: در حال حاضر، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، اعضای سمنهای مردمنهاد و گروههای جهادی بسیج مردمی با حضور در این منطقه، مشغول تلاش برای کنترل شعلههای آتش هستند.
گرجیزاده بیان کرد: با این وجود، با توجه به گذشت شش روز از وقوع این حادثه و احتمال گسترش حریق به مناطق بکر جنگلی، تداوم روشهای سنتی پاسخگوی مهار کامل آتش نیست.
بخشدار ماهور میلاتی شهرستان ممسنی در پایان گفت: نظارت بر روند اطفاء و بررسی دلایل احتمالی بروز این حریقها از مطالبات جدی مردم این منطقه است که به صورت مستمر پیگیری خواهد شد.