رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: فعالیت‌های فرهنگی، انقلابی و معرفتی دانشگاه آزاد اسلامی، نشان از اهتمام ویژه و حرکت در مسیر پاسداری از آرمان‌های والای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی؛ حضرت امام خمینی (قدس‌سره) نیل به افق‌های ترسیم شده از سوی قائد شهید (رض) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، آیت الله موحدی کرمانی در پیامی درخصوص دوره معرفت و توان افزایی شهید طهرانچی گفت : برگزاری این دوره ارزشمند آموزشی و معرفتی در جوار بارگاه ملکوتی و مضجع منور محدث جلیل‌القدر، حضرت شیخ صدوق (ع)، علاوه بر آنکه مایه برکت، نزول فیوضات معنوی و انگیزش مضاعف علمی و روحی اساتید است، نمایانگر حسن تدبیر، سلیقه و نگرش صحیح متولیان امر در پیوند زدن میراث وثیق فقاهت و حدیث شیعی با معارف و گفتمان انقلاب اسلامی است.

وی افزود : بی‌تردید، تلاش‌های مستمر و ارزنده متولیان امر در تعمیق و ترویج اندیشه‌های ناب امامین انقلاب اسلامی، برگزاری نشست‌های بصیرت‌افزا و تشکیل حلقه‌های فکری، گامی راهبردی در تحقق رسالت «جهاد تبیین» به شمار می‌رود.

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت : ارتقای توانمندی علمی و معرفتی استادان در تبیین دروس «وصایای امام (ره)» و «اندیشه‌های انقلابی»، اقدامی راهبردی است. با عنایت به اینکه وصیت‌نامه الهی‌ـ سیاسی امام راحل و بیانیه گام دوم انقلاب، بمثابه نقشه‌های راه زنده، پویا و ناظر به آینده هستند ، این دوره‌های آموزشی می‌تواند با بیمه کردن نسل آینده‌ساز کشور در برابر هجمه‌های پیچیده فکری و فرهنگی دشمنان، ضامن هدایت و تعالی آنان باشد.

آیت الله موحدی کرمانی افزود : لذا بر خود واجب می‌دانم تقدیر صمیمانه از هیئت امناء و ریاست محترم و مدیران، دست‌اندرکاران دانشگاه آزاد اسلامی داشته و از درگاه خداوند متعال ، دوام توفیقات همگان در تربیت نسلی متعهد، بصیر متخصص و خدمتگزار به کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی را مسئلت می‌نمایم.