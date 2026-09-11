پخش زنده
امروز: -
سخنگوی وزارت امور خارجه از برگزاری نشست وزرای خارجه ایران، عراق و دیگر کشورهای ساحلی خلیجفارس و دریای عمان در ۲۳ شهریور در عمان خبر داد و گفت: در این نشست درباره موضوعات منطقهای از جمله نتایج مذاکرات ایران و عمان برای تعیین مسیرهای امن کشتیرانی در تنگه هرمز رایزنی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی وزارت امور خارجه از برگزاری نشست وزرای خارجه ایران، عراق و دیگر کشورهای ساحلی خلیجفارس و دریای عمان در روز دوشنبه ۲۳ شهریور در عمان خبر داد و گفت: در این نشست درباره موضوعات منطقهای از جمله نتایج مذاکرات ایران و عمان برای تعیین مسیرهای امن کشتیرانی در تنگه هرمز رایزنی خواهد شد.
اسماعیل بقائی، امروز جمعه ۲۰ شهریور ، در گفتوگو با خبرنگاران از برنامهریزی برای برگزاری نشست منطقهای با حضور کشورهای ساحلی خلیج فارس خبر داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اهتمام همیشگی ایران در جهت ایجاد اعتماد و همکاری میان کشورهای منطقه برای تقویت صلح و ثبات در منطقه به دور از مداخلات مخرب و تفرفهانگیزانه بازیگران خارج از منطقه، ابتکار برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان را تحولی مهم در این راستا خواند و ابراز امیدواری کرد که این رویداد زمینهساز ارتقای تفاهم میان کشورهای منطقه و کمک به تقویت امنیت مشترک منطقهای شود.
به گفته بقائی، این نشست با حضور ایران، عراق و دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس، دوشنبه ۲۳ شهریور در عمان برگزار خواهد شد و در آن علاوه بر دیگر مباحث منطقهای، درباره نتایج مذاکرات ایران-عمان راجع به تعیین مسیرهای امن برای دریانوردی تجاری در تنگه هرمز نیز بحث و تبادلنظر خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با یادآوری تفاهم صورتگرفته بین ایران و عمان درباره مسیرهای موقت کشتیرانی در تنگه هرمز، تصریح کرد: ایران خود را متعهد به تلاش برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز میداند اما طبیعتا مادامی که اقدامات تجاوزکارانه و مداخلات غیر قانونی آمریکا، شامل محاصره دریایی و جنگ اقتصادی ادامه داشته باشد، نمیتوان امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین کرد.