به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آباده گفت: نمایشگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی هنرمندان و بانوان شهرستان آباده در هیئت قائمیه آباده برپا شد.

پارسافر افزود: در این نمایشگاه هنرمندان در ۷۵ غرفه به نمایش بیش از ۴۰ رشته هنری پرداختند.

او ادامه داد: در این نمایشگاه علاوه بر صنایع دستی، محصولات خانگی نیز در معرض دید عموم قرار گرفته است.

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آباده اضافه کرد: نمایشگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی، چهارمین نمایشگاهی است که امسال در آباده برگزار شد.

پارسافر بیان کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه‌ها معرفی آثار و صنایع دستی هنرمندان و ایجاد بازار فروش محصولات آنها است.

رحیمی فرماندار ویژه شهرستان آباده نیز گفت: تسهیلاتی برای هنرمندان آباده در نظر گرفته شده است که تعدادی از هنرمندان این تسهیلات را دریافت کرده‌اند و تعدادی دیگر نیز به زودی در صف دریافت این تسهیلات قرار می‌گیرند.