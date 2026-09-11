

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلال ملکی، گفت: ساعت ۱۲:۳۳دقیقه ظهر امروز یک مورد حریق کارگاه و نمایشگاه مبل‌سازی به آدرس خیابان خلازیر، خیابان شقایق به ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله ۴ ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش نشانان در محل حادثه مشاهده کردند چند باب مغازه و کارگاه مبل‌سازی که به شکل ناایمنی با داربست و سقف شیروانی ساخته شده بودند که دو کارگاه هرکدام ۲۰۰ متر دچار حریق شده و کاملا شعله‌ور بودند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: حریق از طریق سقف‌ها در حال انتقال به سایر کارگاه‌ها بود. همچنین دو دستگاه خودروی سواری جک و پراید نیز در مقابل این کارگاه‌ها پارک بودند که آتش به جلوی خودرو‌ها رسیده بود و نزدیک بود کاملا شعله‌ور شوند که آتش نشانان موفق به مهار حریق شدند.

ملکی گفت: خوشبختانه این حادثه کشته و مصدومی نداشت و ساعت ۱۴:۳۸ دقیقه عملیات به پایان رسید.