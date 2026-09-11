وزیر آموزش و پرورش با صدور دستور ویژه به معاون عمرانی وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، رسیدگی فوری در بازسازی مدارس خسارت‌دیده مازندران را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ؛ در پی خسارت‌های ناشی از بارندگی اخیر به مدارس مازندران، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش با صدور دستور ویژه به حمیدرضا خان‌محمدی، معاون عمرانی وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، رسیدگی فوری، بسیج امکانات و تسریع در بازسازی مدارس خسارت‌ دیده مازندران را خواستار شد تا این مدارس برای بازگشایی در مهرماه آماده باشند.

مهدی یونسی؛ استاندار مازندران نیز پیگیری ویژه‌ برای رسیدگی به وضعیت مدارس آسیب‌دیده و تسریع در روند بازسازی آنها را انجام داده است.

برآورد‌های اولیه آموزش و پرورش مازندران نشان می‌دهد بارندگی اخیر ، به ۶۶ مدرسه و مرکز آموزشی استان حدود ۴۴ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان خسارت وارد کرد که بخش عمده آن مربوط به مدارس مناطق ساری ۱ و ساری ۲ است.

فریدون کلبادی‌نژاد، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز گفت : با پیگیری و دستور ویژه وزیر آموزش و پرورش و استاندار مازندران، روند رسیدگی و بازسازی مدارس آسیب‌دیده با جدیت و سرعت دنبال خواهد شد تا شرایط لازم برای آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس در مهرماه فراهم شود.