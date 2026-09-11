استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت برگزاری شایسته کنگره استاد شهریار گفت:این رویداد می‌تواند نقطه پیوند فرهنگ، شعر و ادب و دیگر عناصر فرهنگی آذربایجان شرقی با کلیت ایران و حوزه تمدنی ایران باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در جلسه هماهنگی برگزاری کنگره استاد شهریار با اشاره به اهمیت این رویداد فرهنگی اظهار کرد:کنگره استاد شهریار رویداد مهمی است که می‌تواند نقطه پیوند فرهنگ، شعر، ادب و عناصر فرهنگی استان با کلیت ایران و حوزه تمدنی ایران باشد.

سرمست با بیان اینکه هیچ دستگاهی به تنهایی نمی‌تواند چنین رویداد بزرگ و مهمی را برگزار کند گفت: تمامی دستگاه‌هایی که دغدغه فرهنگ دارند، باید برای برگزاری شایسته این کنگره پای کار بیایند.

استاندار آذربایجان شرقی همزمانی برگزاری رویداد ایران جان با کنگره استاد شهریار را نشان دهنده اهمیت موضوع دانست و ادامه داد: یکی از اهداف این برنامه ها، فعال کردن ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد فرهنگی، هنری، اقتصادی و صنعتی استان است.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: باید از رویداد ایران جان نهایت استفاده را برای معرفی ظرفیت‌های آذربایجان شرقی برد. تقارن ایران جان با بزرگداشت استاد شهریار فرصتی مغتنمی برای هر چه ملی‌تر کردن این رویداد است.

وی با بیان اینکه هر برنامه‌ای که اجرا می‌شود باید دارای اثربخشی و کارایی باشد افزود: برگزاری کنگره استاد شهریار باید به صورت عالی و در شان این شاعر بزرگ انجام شود.

وی بر ضرورت بهره گیری از جایگاه فرهنگی و ادبی استاد شهریار تاکید کرد و گفت:باید از ظرفیت شخصیت نامداری همچون استاد شهریار برای توسعه دیپلماسی فرهنگی و تقویت وفاق ملی استفاده کنیم.