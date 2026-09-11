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پارسا نعمتی، کشتیگیر آزادکار نوجوان سرابلهای، با کسب سهمیه حضور در پیکارهای انتخابی تیم ملی دانشآموزی، در آستانه پوشیدن دوبنده تیم ملی کشتی آزاد ایران برای اعزام به بازیهای ژیمنازیاد ۲۰۲۶ برزیل قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «پارسا نعمتی» کشتیگیر آزادکار نوجوان سرابلهای با کسب سهمیه حضور در پیکارهای انتخابی تیم ملی دانشآموزی، در آستانه پوشیدن دوبنده تیم ملی کشتی آزاد ایران برای اعزام به بازیهای ژیمنازیاد ۲۰۲۶ برزیل قرار گرفت.
این آزادکار با استعداد اهل روستای طاقگاورین، با درخشش و ثبت عملکردی شایسته، موفق شد نظر کادر فنی را برای حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی دانشآموزی جلب کند.
نعمتی در صورت پیروزی در این مرحله از پیکارها، به عنوان نماینده ایران در بیستمین دوره رقابتهای دانشآموزان زیر ۱۸ سال جهان به میدان خواهد رفت.
بیستمین دوره بازیهای المپیک دانشآموزی جهان از ۱۲ تا ۱۷ آذرماه امسال به میزبانی شهر «ریودوژانیرو» در کشور برزیل برگزار میشود.