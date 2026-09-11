سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین از برخورد قاطع با متخلفان حوزه استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد و اعلام کرد: صورتحساب برقِ مالکان مراکز غیرمجاز، به مدت یک سال بدون اعمال یارانه انرژی و با تعرفه آزاد محاسبه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، سیدمحمود قافله‌باشی ضمن هشدار جدی به مالکان املاک استیجاری، اظهار کرد: هرگونه مسئولیت حقوقی ناشی از وجود دستگاه‌های ماینر غیرمجاز در ملک، مستقیماً بر عهده مالکان است.

وی با بیان اینکه املاک استیجاری کانون اصلی فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز است، تصریح کرد: در صورت کشف هرگونه دستگاه ماینر غیرمجاز، مالک ملک مسئول شناخته شده و بر اساس قوانین جاری، مشمول پیگرد و مجازات قانونی خواهد شد؛ لذا ضروری است شهروندان هنگام واگذاری املاک خود، از نوع فعالیت مستاجران اطمینان کامل حاصل کنند.

سخنگوی صنعت برق استان با تأکید بر جرم‌انگاریِ استفاده غیرمجاز از شبکه برق برای تولید رمزارز، از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند.

قافله‌باشی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر اختصاص پاداش نقدی به گزارش‌دهندگان، این اقدامِ شهروندان نقشی حیاتی در صیانت از بیت‌المال و حفظ پایداری شبکه برق استان ایفا می‌کند.