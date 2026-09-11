مراسم هفتمین روز شهادت خلبان دلیر میهن ناوسروان حامد اکاتی در روستای میانکاله فندرسک با حضور استاندار و معاونین و مسولین استانی و شهرستانی و بخش فندرسک و ائمه جمعه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، استاندار گلستان در این مراسم ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام و تجلیل از خانواده معظم شهید، با اشاره به جایگاه والای شهدا و ایستادگی و مقاومت نیرو‌های مسلح گفت: جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اجازه نداده است حتی یک وجب از خاک کشور به اشغال دشمن درآید.

وی همچنین با اشاره به برگزاری کنگره بزرگداشت ۴۰۰۰ شهید استان گلستان، خانواده‌های معظم شهدا را سرمایه‌های معنوی ملت ایران دانست و بر ضرورت توجه به جهاد تبیین، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال پیام شهدا به نسل‌های آینده تأکید کرد.

شهید دریادل ناوسروان حامد اکاتی از نیرو‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، هفته گذشته در پی حمله جنایتکارانه آمریکا به جنوب کشور در استان خوزستان به فیض شهادت نائل آمد.