به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان گراش گفت: بیش از ۱۵۰ خدمت تخصصی و رایگان دندانپزشکی به اهالی روستای لب‌اشکن شهرستان گراش در قالب کاروان سلامت شجره طیبه ارائه شد.

شکاری با اشاره به حضور دو روزه این کاروان در روستای لب‌اشکن گراش بیان کرد: در این طرح، خدمات تخصصی دندانپزشکی شامل کشیدن، ترمیم و جرم‌گیری به صورت رایگان به اهالی و مددجویان انجام شد.

او افزود: در کنار خدمات دندانپزشکی، ۱۰۰ مورد خدمات سلامت عمومی شامل بررسی فشار خون و BMI، توزیع ۱۰۰ بسته بهداشتی ویژه کودکان، برگزاری کلاس طرح یاس، اجرای برنامه‌های فضای دوستدار کودک و طرح شوق رویش و اصلاح موی سر ۴۰ نفر از اهالی روستا نیز انجام شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان گراش همچنین از برگزاری کارگاه آموزش کمک‌های اولیه با حضور ۷۰ نفر از اهالی روستا خبر داد و گفت: این برنامه با هدف ارتقای سطح آگاهی و آمادگی مردم در مواجهه با حوادث برگزار شد.

شکاری در پایان اضافه کرد: دیدار اعضای این کاروان سلامت با خانواده شهیدان حلما و امیرمحمد قاسمی از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، از دیگر برنامه‌های این کاروان بود.