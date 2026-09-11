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در سفر نماینده مردم در مجلس و کارشناسان وزارت نیرو به شهرستان بدره، آخرین وضعیت تنش آبی روستاهای ذیفل، پاکل و چنارباشی و همچنین مشکلات ناشی از رانش زمین در روستای تلخاب پایین بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در جریان سفر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و کارشناسان وزارت نیرو به شهرستان بدره، آخرین وضعیت تنش آبی روستاهای ذیفل، پاکل و چنارباشی و همچنین مشکلات ناشی از رانش زمین در روستای تلخاب پایین مورد بررسی قرار گرفت.
هیأت بازدیدکننده با حضور در محل چاه آب ذیفل، از نزدیک وضعیت منبع تأمین آب، ظرفیت چاه و تأسیسات آبرسانی را بررسی و در جریان مشکلات و مطالبات آبی اهالی قرار گرفت.
همچنین در ادامه، با حضور در روستای تلخاب پایین، وضعیت رانش زمین و پیامدهای ناشی از آن مورد بازدید و بررسی قرار گرفت و مسئولان در جریان آخرین وضعیت روستا و مشکلات ساکنان قرار گرفتند.
بررسی راهکارهای رفع تنش آبی، تقویت زیرساختهای آبرسانی و پیگیری اقدامات لازم برای مقابله با پیامدهای رانش زمین از مهمترین محورهای این بازدید بود.