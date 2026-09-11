رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: طرح سامانه گرمسیری با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی، برای تکمیل و بهره‌برداری کامل به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «علیرضا طولابی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: طرح سامانه گرمسیری با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی، برای تکمیل و بهره‌برداری کامل به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی با بیان اینکه این طرح با ظرفیت ۸۵ میلیون متر مکعب، اکنون ۷۴ میلیون متر مکعب ذخیره آب دارد، اظهار داشت: جریان آب تا کیلومتر ۶۰ و محدوده رودخانه چنگوله رسیده و تنها دو کیلومتر لوله‌گذاری برای تکمیل این بخش از مسیر باقی مانده که اجرای آن به تأمین اعتبار وابسته است.

طولابی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۱ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده، گفت: هدف پایانی این طرح، زیر پوشش قرار دادن ۱۸ هزار و ۶۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان ایلام است و از این میزان، تاکنون ۱۰ هزار و ۸۰۰ هکتار برای بهره‌برداری و کشت آماده شده است.