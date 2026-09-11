به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به گفته شهسواری مدیر برگزاری رقابت‌های رباتیک کشوری رومیان کاپ، برای اولین بار در ایران این مسابقات در خارج از تهران و در شیراز برگزار می‌شود.

شهسواری افزود: این رقابت‌ها با حضور ۱۷۰ دانش آموز از۱۲ استان در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد.

وی افزود : این رقابت‌ها در قالب ۹ لیگ از جمله جنگوی هوشمند، انبار دار، فوتبالیست، خانه هوشمند، ماشین‌های مسابقات سرعتی به مدت ۳ روز برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها ۳۵ نفر برگزیده شدند که علاوه بر دریافت گواهینامه بین المللی برای حضور در رقابت‌های بین المللی در تهران و جام جهانی رباتیک معرفی شدند.