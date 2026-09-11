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مسابقات «میدان یار» شهر خمین با حضور ۴۴ تیم پنجنفره و در سه سطح برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده سپاه ناحیه مقاومت خمین از تشکیل ۴۴ تیم پنجنفره و برگزاری مسابقات «میدان یار» در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ رضا یارمحمدی در حاشیه برگزاری مسابقات «میدان یار» گفت: این مسابقات با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت روحیه کار تیمی، ارتقای مهارتهای فردی و گروهی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا برگزار شد.
او افزود: ۴۴ تیم پنجنفره برای حضور در این رقابتها تشکیل شد و شرکتکنندگان در سه سطح به رقابت پرداختند.
فرمانده سپاه ناحیه مقاومت خمین ابراز داشت: در مرحله نخست مسابقات، ۲۰ تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند و تیمهای برتر پس از پشت سر گذاشتن مراحل مختلف، برای ادامه رقابتها معرفی شدند.
سرهنگ یارمحمدی گفت: این مسابقات در محورهای دانش و مهارت نظامی، فرهنگی و هنری، خودامدادی و دگرامدادی و روایت میدان برگزار شد و تلاش شد در کنار فضای رقابتی، زمینه انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت، مهارتآموزی و مسئولیتپذیری اجتماعی نیز فراهم شود.
او با اشاره به استقبال مردم و جوانان از این برنامه، خاطرنشان کرد:مسابقات «میدان یار» با هدف تقویت آمادگی و توانمندی نسل جوان و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت برگزار شده و استمرار چنین برنامههایی میتواند نقش مؤثری در افزایش مشارکت اجتماعی جوانان داشته باشد.