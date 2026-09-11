وزیر ورزش و جوانان کشورمان از ورزشکاران ازبکستانی برای استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و تمرینی ایران به‌ویژه در رشته کشتی دعوت کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در سفر دو روزه خود به ازبکستان، پس از بازدید از زیرساخت‌ها و اماکن ورزشی این کشور، با ادهم اکرم‌اف، وزیر ورزش ازبکستان دیدار و درباره راهکار‌های توسعه همکاری‌های ورزشی میان تهران و تاشکند گفتگو کرد.

مدرسه مهارتی بوکس، مجموعه ورزشی «هومو آرنا» و شهر المپیک تاشکند از جمله اماکن ورزشی تازه تأسیس و مدرن ازبکستان بودند که وزیر ورزش و جوانان در این سفر از آنها بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌های این کشور برای برگزاری اردو‌های تمرینی و میزبانی رقابت‌های بین‌المللی قرار گرفت.

با توجه به برنامه هدفمند ورزش ایران برای حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس، استفاده متقابل از ظرفیت‌های زیرساختی، تمرینی و علمی دو کشور در مسیر آماده‌سازی ورزشکاران، یکی از محور‌های اصلی گفتگوی وزرای ورزش ایران و ازبکستان بود.

دنیامالی: علاقمندیم روابط ورزشی دو کشور بیش از گذشته توسعه پیدا کند

دنیامالی گفت: ازبکستان همواره در مسائل منطقه نقش‌آفرین و مهم بوده است. ایران و ازبکستان از گذشته روابط تاریخی، تمدنی و فرهنگی مثال‌زدنی با یکدیگر داشته‌اند و این اشتراکات، مسئولیت دو طرف را برای توسعه روابط سنگین‌تر می‌کند. از این رو علاقه‌مندیم روابط و همکاری‌های دو کشور بیش از گذشته توسعه پیدا کند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی ازبکستان افزود: زیرساخت‌های ارزشمندی در این کشور ایجاد شده که به میزبانی مسابقات جهانی و آسیایی در رشته‌های مختلف کمک کرده است. دریاچه سمرقند نیز یکی از این ظرفیت‌هاست که ورزشکاران ایرانی در رشته قایقرانی نتایج و خاطرات خوبی از آن دارند.

وی گفت: اردو‌های مشترک یکی از بهترین مسیر‌ها برای توسعه همکاری‌های ورزشی است. امیدواریم به‌زودی در تهران میزبان کشتی‌گیران ازبکستانی باشیم و ورزشکاران دو کشور بتوانند از ظرفیت‌های یکدیگر استفاده کنند.

دنیامالی با تاکید بر گسترش همکاری‌های علمی میان دو کشور، افزود: علاقه‌مندیم با برگزاری همایش‌های علمی، تبادل مربیان و کارشناسان علوم ورزشی و توسعه ورزش‌های دانش‌بنیان، زمینه ارتقای هرچه بیشتر روابط ورزشی ایران و ازبکستان را فراهم کنیم.

استفاده از ظرفیت‌های ایران در زمینه تولید پوشاک ورزشی و دانش پزشکی - ورزشی از دیگر موضوعات مطرح‌شده دنیامالی بود و وزیر ورزش و جوانان توانمندی‌های کشورمان در این حوزه‌ها را برای طرف ازبکستانی تشریح کرد.

تشکیل نشست‌های تخصصی در حوزه جوانان، توسعه همکاری‌ها در ورزش بانوان و ورزش‌های بومی و محلی و همچنین برگزاری دیدار‌های دوستانه فوتبال در فیفادی نیز از دیگر محور‌های گفتگوی دو طرف بود.

اکرم‌اف: ایران رقیبی جدی و در عین حال شریک مهم ورزشی ماست

در ادامه این دیدار، ادهم اکرم‌اف از سفر همتای ایرانی خود به ازبکستان ابراز خرسندی کرد و ضمن ابراز تأسف از شهادت دانش‌آموزان میناب و تخریب سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی در جنگ اخیر، گفت: ملت ایران از تاریخ و تمدنی دیرینه برخوردار است و مطمئناً با سربلندی از این سختی‌ها عبور خواهد کرد.

وی با اشاره به حضور کاروان ایران در بازی‌های جهانی عشایر در قرقیزستان، افزود: مراسم افتتاحیه این بازی‌ها نشان داد که امت اسلامی در کنار ایران است. زمانی که کاروان ایران رژه رفت، حاضران به احترام ورزشکاران ایرانی ایستادند و آنها را تشویق کردند.

وزیر ورزش ازبکستان با اشاره به جایگاه ورزش ایران در منطقه و آسیا، گفت: ایران همیشه یک رقیب جدی برای ورزش ازبکستان محسوب می‌شود. حریف اصلی ما در بسیاری از رقابت‌های ورزشی، ایران است که از جمعیت و ظرفیت انسانی بالایی برخوردار است. این سفر می‌تواند به تقویت همکاری‌های ورزشی دو کشور و تحکیم دوستی میان ما منجر شود.

استقبال ازبکستان از دانش پزشکی ورزشی ایران

اکرم‌اف با استقبال از پیشنهاد توسعه همکاری‌ها در حوزه پزشکی ورزشی، افزود: ما در مجموعه ۱۰۰ هکتاری خود، ساختمانی چهارطبقه را به بخش پزشکی ورزشکاران اختصاص داده‌ایم که تا پایان سال تجهیز خواهد شد. ازبکستان نیاز دارد در این حوزه از ظرفیت و دانش ایرانی‌ها بهره ببرد. ایران با وجود تحریم‌های سخت، در حوزه‌های پزشکی و داروسازی پیشرفت زیادی داشته است.

وی همچنین از آمادگی ازبکستان برای میزبانی از ورزشکاران ایرانی خبر داد و گفت: تاشکند دو خوابگاه ورزشی حرفه‌ای با ظرفیت ۸۰۰ نفر در ۱۷ رشته المپیکی و چهار رشته غیرالمپیکی دارد که پذیرای ورزشکاران ایرانی است.

وزیر ورزش ازبکستان با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی دو کشور در رشته‌های مختلف، ادامه داد: ما در بوکس قدرت برتر دنیا هستیم و می‌توانیم تجربیات خود را به ورزشکاران ایرانی انتقال دهیم. در مقابل، ما نیز باید از تجربه غنی ایران در کشتی و دوومیدانی استفاده کنیم. ایران در وزنه‌برداری نیز برای ما یک رقیب جدی است.

در این دیدار، دو طرف بر ادامه رایزنی‌ها و پیگیری محور‌های مطرح‌شده با هدف توسعه همکاری‌های ورزشی میان ایران و ازبکستان تأکید کردند.