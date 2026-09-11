امضای تفاهم نامه همکاری بین وزرای ورزش ایران و ازبکستان
وزرای ورزش ایران و ازبکستان، تفاهم نامه همکاریهای ورزشی دو کشور را امضا کردند.
وزیر ورزش و جوانان روز گذشته، سفری دو روزه به ازبکستان داشت تا ضمن بازدید از اماکن و زیرساختهای ورزشی تاشکند که در زمره حرفهایترین کمپها و سالنهای مسابقات بین المللی قرار دارد، مذاکرات لازم را برای گسترش و توسعه تبادلات ورزشی میان دو کشور انجام دهد.
دنیامالی امروز (۲۰ شهریور) در دیدار با ادهم اکرم اف، همتای خود، سند تفاهم نامه همکاریهای ورزشی ایران و ازبکستان را به امضا رساند.
برگزاری اردوهای مشترک در رشتههای المپیکی و مسابقات دوستانه فوتبال، انتقال تجربیات در حوزههای علوم پزشکی ورزشی، تولید پوشاک ورزشی، تشکیل نشستهای تخصصی در امور جوانان از جمله محورهای سند همکاری ورزشی ایران و ازبکستان در این تفاهم نامه است.