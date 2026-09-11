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رئیسجمهور در دیدار نخستوزیر هند با تأکید بر ضرورت استمرار توافقات راهبردی بین دو کشور، توسعه ارتباطات کشورهای عضو بریکس در حوزههای اقتصادی و مالی را مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پزشکیان عصر امروز جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، در حاشیه اجلاس بریکس در دیدار با آقای نارندرا مودی، نخستوزیر هند با اشاره به مشترکات متعدد جمهوری اسلامی ایران و هند، تقویت و گسترش ارتباطات بین کشورهای منطقه را ضروری دانست و اظهار داشت: این اشتراکات میتواند به توسعه همکاریها کمک کند.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به میزبانی هند از نشست بریکس، تصریح کرد: توسعه ارتباطات بین کشورهای عضو بریکس در همه حوزهها، بویژه حوزههای اقتصادی و مالی، مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران است.