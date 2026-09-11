به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پزشکیان عصر امروز جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، در حاشیه اجلاس بریکس در دیدار با آقای نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند با اشاره به مشترکات متعدد جمهوری اسلامی ایران و هند، تقویت و گسترش ارتباطات بین کشور‌های منطقه را ضروری دانست و اظهار داشت: این اشتراکات می‌تواند به توسعه همکاری‌ها کمک کند.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به میزبانی هند از نشست بریکس، تصریح کرد: توسعه ارتباطات بین کشور‌های عضو بریکس در همه حوزه‌ها، بویژه حوزه‌های اقتصادی و مالی، مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران است.