حجت‌الاسلام اسماعیلی، امام جمعه قرچک، در خطبه‌های نماز جمعه با تأکید بر ایستادگی در برابر «شیطان بزرگ»، بر هوشیاری در برابر غرب‌گرایان وابسته و تقویت جایگاه ولایت فقیه تأکید کرد.

خطیب جمعه قرچک؛ تاریخ ثابت کرد تمام اقدامات آمریکا علیه ملت ایران، خیانت و خباثت است

خطیب جمعه قرچک؛ تاریخ ثابت کرد تمام اقدامات آمریکا علیه ملت ایران، خیانت و خباثت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام اسماعیلی گفت: مزدوران غربگرا هدفشان جایگاه ولایت فقیه است، نمی‌خواهند رهبری جوان انقلاب اسلامی در جایگاه ولایت فقیه قوت و قدرت بگیرند، مردم اجازه این غلط بزرگ به مزدوران آمریکایی نخواهند داد.

وی افزود: گاهی توهین‌هایی به ملت بزرگ ایران میکنند، این سیل جمعیت شبانه را اقلیت نام میبرند، قطعا این ملت سیلی سخت به شما خواهند زد و جواب دندان شکن به شما خواهند داد.

اسماعیلی افزود: تاریخ به ایران اسلامی ثابت کرده است، که آمریکای تروریست جز دشمنی و خباثت با ملت ایران و کشور ایران هیچ نفع و سودی نداشته است، موضع و خواسته ملت ایران ایستادگی در برابر این شیطان بزرگ جهان است.

وی گفت: ملت ایران و جمهوری اسلامی از این قطعنامه‌ها توخالی آمریکا هیچ ترس و واهمه‌ای ندارد، در مرام شیعیان علی ابن ابی طالب شکست و تسلیم فقط برای دشمن به کار برده میشود.

اسماعیلی افزود: از مسئولان شهرستانی میخواهیم هرشب در اجتماعات شبانه میدان، میز‌های خدمت را در نظر بگیرید که مردم مشکلاتشان را به شما بگویند، میدان هم مکان مناسبی است هم خدمت رسانی است، هم در کنار مردم بودن است و هم پشتیبانی از ولایت فقیه است.