مسابقات «میدان‌یار» با حضور گروه‌های خانوادگی و دوستانه در شهرستان آبدانان آغاز شده و شرکت‌کنندگان در چهار محور خودامدادی و دیگرامدادی، مهارت‌های نظامی، فعالیت‌های فرهنگی و تولید محتوا به رقابت می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مسابقات «میدان‌یار» با حضور گروه‌های خانوادگی و دوستانه در شهرستان آبدانان آغاز شده است.

سرهنگ نبی نوشادی فرمانده سپاه ناحیه آبدانان گفت: این مسابقات پس از برگزاری دو هفته برنامه‌های آموزشی آغاز شده و شرکت‌کنندگان در چهار بخش خودامدادی و دیگرامدادی، مهارت‌های نظامی، فعالیت‌های فرهنگی و تولید محتوا به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: مسابقات در قالب گروه‌های خانوادگی و دوستانه برگزار می‌شود و تاکنون ۲۹ گروه چهار نفره از برادران و ۳۵ گروه چهار نفره از خواهران برای حضور در این رقابت‌ها ثبت‌نام کرده‌اند.

نوشادی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری منظم و باکیفیت مسابقات اظهار کرد: برای ایجاد فرصت مناسب برای رقابت گروه‌ها، هر شب یکی از آیتم‌های مسابقه اجرا می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه آبدانان استقبال مردم از مسابقات «میدان‌یار» را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: مشارکت بسیجیان و آموزش‌دهندگان در اجرای این برنامه، زمینه برگزاری هرچه بهتر رقابت‌ها را فراهم کرده است.

مسابقات «میدان‌یار» با هدف تقویت مهارت‌های فردی و گروهی، افزایش آمادگی و ایجاد فضای رقابتی و نشاط‌آفرین، در گروه‌های چهار نفره ادامه دارد.