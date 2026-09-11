والیبال قهرمانی آسیا؛ تغییر ساعت دیدار ایران و استرالیا
تیمهای ایران، ژاپن، استرالیا و کره جنوبی با شکست حریفان خود به مرحله نیمهنهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا صعود کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای والیبال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک ۲۰۲۸ پنجشنبه و جمعه ۱۹ و ۲۰ شهریور با چهار دیدار پیگیری شد.
تیمهای ایران، ژاپن، استرالیا و کره جنوبی با شکست حریفان خود به مرحله نیمهنهایی این مسابقات صعود کردند که نتیجه کامل این مرحله از مسابقات به شرح زیر است:
تایلند صفر – استرالیا ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۲۴ بر ۲۶ و ۱۹ بر ۲۵)
چین یک – کره جنوبی ۳ (۲۵ بر ۱۷، ۲۱ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۷ بر ۲۹)
ایران ۳ – چین تایپه یک (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۹، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۸)
ژاپن ۳ – هند صفر (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۹)
بر این اساس تیمهای تایلند، چین، چین تایپه و هند رتبههای پنجم تا هشتم آسیا را به خود اختصاص دادند.
دو دیدار مرحله نیمهنهایی این رقابتها فردا شنبه ۲۱ شهریور برگزار میشود که بر اساس اعلام قبلی والیبال ورلد؛ تیم ملی والیبال ایران قرار بود از ساعت ۱۴ به مصاف استرالیا برود، اما در برنامه جدید ساعت دیدار ایران و استرالیا ۱۰ صبح به وقت تهران اعلام شده است.
برنامه دو دیدار مرحله نیمه نهایی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به شرح زیر است:
شنبه ۲۱ شهریور
ساعت ۱۰؛ ایران – استرالیا
ساعت ۱۴؛ کره جنوبی – ژاپن