رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به نتایج مثبت اکتشافات جدید چادرملوی اردکان گفت: این شرکت با توسعه معادن جدید و ورود ذخایر تازه سنگ‌آهن به مدار تولید، از چالش اتمام ذخایر عبور می‌کند و آینده آن برای سهامداران تضمین خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدمسعود سمیعی‌نژاد، با اشاره به سیاست‌های این سازمان برای توسعه فعالیت‌های معدنی، اظهار کرد: در چارچوب سیاست‌های ایمیدرو، چند معدن جدید در اختیار شرکت چادرملوی اردکان قرار گرفته است تا عملیات اکتشاف در این معادن تکمیل شود که خوشبختانه نتایج بسیار خوبی نیز به دست آمده است.

وی افزود: نتایج حاصل از اکتشافات جدید می‌تواند آینده چادرملوی اردکان را برای سهامداران این شرکت تضمین کند و زمینه تداوم فعالیت‌های تولیدی و معدنی آن را فراهم آورد.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو، چادرملوی اردکان را یکی از شرکت‌های بزرگ و مهم زنجیره فولاد کشور دانست و گفت: مدیریت جدید این شرکت اقدامات مناسبی را برای فعال‌سازی معادن کوچک و تأمین مواد اولیه مورد نیاز از این معادن آغاز کرده است.

سمیعی‌نژاد با اشاره به اهتمام چادرملوی اردکان برای توسعه معادن جدید و برداشت سنگ‌آهن از این ذخایر، تصریح کرد: چادرملوی اردکان با اجرای این اقدامات در مسیر عبور از چالش اتمام ذخایر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این شرکت علاوه بر توسعه معادن جدید، معادن کوچک را نیز وارد مدار تولید کرده و همزمان موضوع اشتغال در این بخش را مورد توجه قرار داده است.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: اقدامات انجام‌شده در بخش معدن و تولید، در عملکرد سال گذشته چادرملو نیز نمود داشته و این شرکت شاهد رشد تولید و سودآوری بوده است.