به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس داده‌های WTTC، صنعت سفر و گردشگری در سال ۲۰۲۶ همچنین از ۳۷۶ میلیون شغل در سراسر جهان حمایت خواهد کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد اثرگذاری این بخش صرفاً به درآمدهای حاصل از سفر محدود نیست و اشتغال، درآمد خانوارها، فعالیت بنگاه‌ها و زنجیره گسترده‌ای از خدمات و صنایع وابسته را نیز دربرمی‌گیرد.



این نهاد بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده است اقتصاد جهانی سفر و گردشگری طی دهه آینده به‌طور متوسط سالانه ۳.۶ درصد رشد کند؛ نرخی که حدود یک‌ونیم برابر رشد پیش‌بینی‌شده برای اقتصاد جهانی در همین دوره، یعنی ۲.۴ درصد است.



برآوردهای WTTC از آن حکایت دارد که سفر و گردشگری در سال‌های پیش‌رو همچنان از ظرفیت بالایی برای ایجاد رشد اقتصادی برخوردار است؛ ظرفیتی که با توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود اتصال مقاصد و تقویت تقاضای داخلی و بین‌المللی می‌تواند به فرصت‌های اقتصادی گسترده‌تری تبدیل شود.



این شورا در تازه‌ترین پژوهش‌های اقتصادی خود همچنین بر تفاوت عملکرد بازارهای گردشگری در مناطق مختلف جهان تأکید کرده است. بر اساس این داده‌ها، رشد اقتصادی سفر و گردشگری در برخی مناطق در سال ۲۰۲۶ فراتر از متوسط جهانی خواهد بود؛ برای نمونه، WTTC رشد ۴.۱ درصدی این بخش را برای آمریکای مرکزی و جنوبی در برابر متوسط جهانی ۳.۲ درصد پیش‌بینی کرده است.



از سوی دیگر، برآورد WTTC نشان می‌دهد هزینه‌کرد گردشگران بین‌المللی در سال ۲۰۲۶ نیز در مسیر رشد قرار دارد و رشد جهانی آن حدود ۳.۷ درصد پیش‌بینی شده است.