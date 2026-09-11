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معاون عمرانی استانداری ایلام در آیین کلنگزنی مجتمع رفاهی شهرداری لومار از هزینه ۱۲ میلیارد تومانی برای آسفالت و جدولکشی معابر این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ آیین کلنگزنی مجتمع رفاهی شهرداری لومار با حضور دارابی معاون عمرانی استانداری ایلام و جمعی از مسئولان برگزار شد.
رضادارابی در این مراسم با اعلام اینکه ۱۲ میلیارد تومان برای آسفالت خیابانها، معابر و جدولکشی شهر لومار هزینه شده است، گفت: این اعتبار در راستای عمران شهری و بهبود وضعیت معابر هزینه شده است.
جمشیدنیا شهردار لومار نیز در این آیین با اشاره به برنامههای پیشروی شهرداری، گفت: در تلاش هستیم تا پایان سال، صد درصد کوچهها، معابر و خیابانهای شهر لومار آسفالت شود.
وی همچنین از اختصاص شش میلیارد و هشتصد میلیون تومان برای ساخت مجتمع رفاهی شهر لومار خبر داد و افزود: این مجتمع در راستای ارائه خدمات رفاهی به شهروندان احداث خواهد شد.