به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ آیین کلنگ‌زنی مجتمع رفاهی شهرداری لومار با حضور دارابی معاون عمرانی استانداری ایلام و جمعی از مسئولان برگزار شد.

رضادارابی در این مراسم با اعلام اینکه ۱۲ میلیارد تومان برای آسفالت خیابان‌ها، معابر و جدول‌کشی شهر لومار هزینه شده است، گفت: این اعتبار در راستای عمران شهری و بهبود وضعیت معابر هزینه شده است.

جمشیدنیا شهردار لومار نیز در این آیین با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی شهرداری، گفت: در تلاش هستیم تا پایان سال، صد درصد کوچه‌ها، معابر و خیابان‌های شهر لومار آسفالت شود.

وی همچنین از اختصاص شش میلیارد و هشتصد میلیون تومان برای ساخت مجتمع رفاهی شهر لومار خبر داد و افزود: این مجتمع در راستای ارائه خدمات رفاهی به شهروندان احداث خواهد شد.