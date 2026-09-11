به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حاجی پور مدیر آموزشی دانشگاه تبریز گفت:آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی در دانشگاه آزاد تبریز، اسکو و مراغه برگزار شد.تعداد ۴۱۳۶ نفر در این آزمون شرکت کردند که از این تعداد ۴۹ درصد خانم و ۵۱ درصد آقا هستند.

آزمون کاردانی به کارشناسی در تبریز ، مراغه و اسکو برگزار شد که در این آزمون ۲۵۲ نفر شرکت کردند از این تعداد ۶۳ نفر خانم و ۱۸۹ نفر آقا هستند.

آزمون سردفتری اسناد رسمی در دانشگاه تبریز برگزار شد که ۲۰۶۷ در این آزمون شرکت کردند از این تعداد ۵۵ درصد خانم و ۴۵ درصد آقا هستند.

نتایج این آزمون از طریق درگاه سازمان سنجش اعلام خواهد شد.