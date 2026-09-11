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در روز نخست رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی پیست دختران کشور رکاب زنان کردستانی ۳ مدال طلا و برنز کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی پیست بانوان کشور در ردههای مختلف سنی به میزبانی تهران در حال برگزاری است.
در ماده یک کیلومتر تایمتریل رده سنی جوانان رکابزن کردستانی نشان برنز را از آن خود کرد.
الینا گلنازی در ماده کِیرین (Keirin) نیز یک نشان برنز دیگر را کسب کرد.
در همین ماده و در رده سنی نوجوانان روژینا اعظمی دیگر نماینده استان عنوان قهرمانی و نشان زرین طلا را کسب کرد.