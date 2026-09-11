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استاندار گیلان از روند اجرای طرح ژ۵ و پل گلسار– کماکل بازدید کرد؛ طرحی که بهعنوان بخشی از رینگ شهری رشت، با تکمیل اتصال گلسار به کماکل و جاده پیربازار، نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی شمال شهر و ایجاد مسیرهای جایگزین خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، هادی حقشناس استاندار گیلان به همراه رحیم شوقی شهردار رشت، از آخرین وضعیت اجرای طرح ژ۵ و پل گلسار–کماکل بازدید و روند پیشرفت عملیات اجرایی این طرح را بررسی کرد.
طرح ژ۵ بخشی از طرح رینگ شهری رشت است که با هدف تکمیل شبکه معابر پیرامونی ، توزیع جریان ترافیک و کاهش ورود خودروها به معابر پرتردد شهر در حال اجرا است و تکمیل آن میتواند بخشی از گرههای ترافیکی بهویژه در محدوده شمال رشت را کاهش دهد.
ژ۵؛ قطعهای از پازل رینگ ترافیکی رشت
با تکمیل پل گلسار–کماکل و اتصال این محدوده به جاده پیربازار، یک مسیر ارتباطی جدید در شمال رشت شکل میگیرد که علاوه بر تسهیل دسترسی میان این مناطق، بخشی از تردد خودروها را به مسیرهای جایگزین هدایت خواهد کرد.
این طرح در مقیاسی فراتر از یک پل یا مسیر محلی، بخشی از رینگ شهری رشت محسوب میشود؛ رینگی که تکمیل قطعات آن میتواند به توزیع متوازنتر ترافیک، کاهش فشار بر معابر مرکزی و روانتر شدن تردد در شهر کمک کند.
در جریان این بازدید، استاندار گیلان ضمن بررسی آخرین وضعیت پیشرفت این طرح، بر تسریع در عملیات اجرایی و رفع موانع موجود برای تکمیل این بخش از رینگ رشت تأکید کرد.
حقشناس همچنین تکمیل طرحهای اثرگذار بر ترافیک شهری را از اولویتهای مدیریت استان دانست و بر ضرورت هماهنگی دستگاههای متولی برای به سرانجام رساندن طرحهایی که اثر مستقیم بر رفتوآمد و زندگی روزمره شهروندان دارند، تأکید کرد.