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بیستوچهارمین یادواره سرداران و ۲۳ شهید روستای لزور شهرستان فیروزکوه همزمان با آیین بزرگداشت قائد شهید امت، با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع این روستا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این آیین با محوریت معرفی سیره و آرمانهای سرداران و ۲۳ شهید روستای لزور برگزار شد تا نسل جوان با الگوهای عینی ایثار، فداکاری و مسئولیتپذیری آشنا شود و پیوند میان نسل جدید و میراث معنوی شهدا تقویت شود.
ابوالفضل زمانینژاد فرماندار فیروزکوه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بر ضرورت تبیین سیره شهدا برای نسل جوان و تبدیل فرهنگ ایثار و شهادت به گفتمانی اثرگذار در جامعه تأکید کرد و اجرای سرود و مداحی از دیگ برنامههای این مراسم بود.
در پایان، از خانوادههای معظم شهدای روستای لزور به پاس صبر، ایثار و همراهی آنان در مسیر حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع از میهن تجلیل به عمل آمد.