وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ادعای وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر فقیر کردن ایرانیان، گفت: او در برابر افکار عمومی درمانده و ناتوان است و بحران تأمین مالی بدهی‌های این کشور، تنها آغاز ماجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود نوشت: وزیر خزانه‌داری آمریکا با خوشحالی به خود می‌بالد که می‌خواهد ایرانیان را فقیر کند و اقتصاد ما را به فروپاشی بکشاند. اما در عوض، او درمانده و ناتوان در برابر افکار عمومی قرار گرفته است؛ در حالی که جهان روزبه‌روز اعتماد خود را به نظام مالی آمریکا بیشتر از دست می‌دهد.

بحران ناشی از هزینه تأمین مالی بدهی‌های آمریکا تنها آغاز ماجراست.