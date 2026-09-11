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ائمه جمعه استان یزد در خطبههای نماز جمعه بر حفظ وحدت و انسجام اجتماعی و گرامیداشت روز اورژانس تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، امام جمعه بافق با قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره خرمای بافق، این رویداد را فرصتی برای معرفی خرما، فرآوردههای آن و صنایع دستی شهرستان دانست و پیشنهاد کرد بازارچهای دائمی برای عرضه محصولات بومی بافق راهاندازی شود.
حجتالاسلام حسینی باقرآبادی با اشاره به نزدیک شدن ماه مهرنیز افزود: نباید اجازه داد خانوادهای به دلیل مشکلات مالی، از تهیه کیف، کفش و لوازم تحصیل فرزند خود ناتوان بماند و ضروری است مردم و خیران در قالب کمکهای مؤمنانه، خانوادههای نیازمند را یاری کنند.
امام جمعه مهریز با اشاره به در پیش بودن ۲۶ شهریور، روز فوریتهای پزشکی و اورژانس، از تلاش شبانهروزی نیروهای اورژانس قدردانی کرد و افزود: نیروهای اورژانس در شرایط سخت و در مواجهه با حوادث و مصدومان، خدمات صادقانهای به مردم ارائه میکنند و باید از زحمات این عزیزان قدردانی کرد.
حجت الاسلام محی الدینی حفظ وحدت و انسجام اجتماعی را از مهمترین وظایف امروز جامعه دانست و گفت: حضور مردم در خیابانها و تجمعات، در شرایط کنونی جهاد در مسیر تقویت نظام اسلامی و تحکیم پایههای آن است.
امامجمعه زارچ با اشاره به فرارسیدن روز اورژانس و فوریتهای پزشکی، از تلاش شبانهروزی نیروهای اورژانس برای نجات جان بیماران و مصدومان قدردانی کرد و خواستار تجهیز پایگاه اورژانس زارچ به آمبولانسهای جدید و افزایش امکانات این مجموعه شد.
حجت الاسلام طباطبایی، از خیر نیکاندیشی که برای ساخت پایگاه شماره دو اورژانس زارچ اقدام کرده است، قدردانی کرد و خواستار مساعدت و تسریع مسئولان در تکمیل و راهاندازی این پایگاه شد.
امام جمعه بهاباد با اشاره به پیروزیهای جبهه مقاومت و تحولات یمن و منطقه گفت: مقاومت امروز به لحظههای الهی و وعدههای نصرت خداوند نزدیک شده است. حجتالاسلام ابراهیمی، انسجام اجتماعی را یکی از ابزارهای اصلی مقاومت دانست و تصریح کرد: انسجام اجتماعی نقطه مقابل برنامهریزی دشمنان برای تضعیف جبهه مقاومت است.
امامجمعه اردکان در خطبههای نماز جمعه این هفته، با اشاره به ابعاد مختلف جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران، به تبیین راهبردهای مقاومت در عرصههای نظامی، اقتصادی، رسانهای و سیاسی پرداخت. حجتالاسلام شاکر، تصریح کرد: دشمن در عرصه نظامی و تسلیحاتی ضربات سنگینی متحمل شده و هژمونی و ابهت پوشالی آن فرو ریخته است.
امام جمعه هرات، احداث پارک بانوان در شهرستان خاتم را از نیازهای ضروری بانوان دانست و خواستار پیگیری مجوز ماده ۲۳ و تأمین اعتبار ملی این طرح شد. حجت الاسلام رضازاده، گفت: بانوان شهرستان برای ورزش، تفریح سالم و فعالیتهای اجتماعی به فضای مناسب و اختصاصی نیاز دارند و لازم است شورای اسلامی شهر، شهرداری، اداره ورزش و جوانان و مسئولان شهرستان و استان برای تحقق این مطالبه همکاری کنند.
امام جمعه اشکذر بر ضرورت توسعه استفاده از گاز CNG تأکید کرد و گفت: اگر قرار است بخشی از مصرف مازاد بنزین با گاز طبیعی جایگزین شود، باید زیرساخت آن از هماکنون فراهم شود.
حجت الاسلام صانعی افزود: دولت باید ظرفیت لازم برای مصرف روزانه حدود ۲۶ میلیون مترمکعب گاز در بخش CNG را تأمین کند تا مردم امکان انتخاب سوخت جایگزین داشته باشند.