نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گفت: امروز جنگ تنها نظامی نیست، بلکه دشمن در عرصه‌های اقتصادی، رسانه‌ای، سایبری، فناوری و دیپلماسی نیز وارد میدان شده است و مقابله با آن نیازمند حضور همه‌جانبه مردم و مسئولان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی‌تبار» نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با دعوت مردم به تقوای الهی اظهار کرد: خداوند وعده داده است کسانی که دین او را یاری کنند، مورد نصرت الهی قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: امروز جنگ تنها نظامی نیست، بلکه دشمن در عرصه‌های اقتصادی، رسانه‌ای، سایبری، فناوری و دیپلماسی نیز وارد میدان شده است و مقابله با آن نیازمند حضور همه‌جانبه مردم و مسئولان است.

امام جمعه ایلام با تقدیر از توان دفاعی و علمی کشور افزود: پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در حوزه فناوری‌های دفاعی، پهپادی و موشکی نشان‌دهنده اقتدار و توانمندی جوانان ایرانی است.

وی با تأکید بر نقش مردم در حفظ امنیت و اقتدار کشور خاطرنشان کرد: دشمن تصور می‌کرد با فشار نظامی، تحریم و جنگ روانی می‌تواند مردم را از صحنه خارج کند، اما بصیرت و مقاومت مردم، محاسبات دشمن را برهم زد.

کریمی‌تبار تصریح کرد: میدان، مردم و دیپلماسی باید در کنار هم حرکت کنند و دستاورد‌های مقاومت ملت ایران در عرصه بین‌المللی به‌درستی تبیین شود.

وی با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در شرایط جنگ اقتصادی گفت: صرفه‌جویی در مصرف انرژی و منابع، یک وظیفه ملی است و مردم و مسئولان باید برای کاهش فشار‌های اقتصادی تلاش کنند.

امام جمعه ایلام ضمن تقدیر از تلاش‌های دولت در تأمین کالا‌های اساسی تأکید کرد: کنترل تورم، مدیریت بازار ارز و حمایت از معیشت مردم باید از اولویت‌های جدی مسئولان باشد.

وی در ادامه بر تقویت تولید، صادرات غیرنفتی، اقتصاد دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت‌های مرزی تأکید کرد و افزود: دشمن در جنگ روانی به دنبال ایجاد ناامیدی و تفرقه است و مردم باید با هوشیاری در برابر این توطئه‌ها ایستادگی کنند.

کریمی‌تبار همچنین پیروزی‌های نیرو‌های مقاومت یمن را تبریک گفت و اظهار داشت: ایستادگی ملت‌ها در برابر ظلم و دفاع از حق، زمینه‌ساز تحقق وعده‌های الهی خواهد بود.

.نماز پرشکوه جمعه در سایر شهرستان‌های استان نیز برگزار شد