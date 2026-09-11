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رئیس جمهور با بیان اینکه توسعه استفاده از ارزهای ملی در تجارت میان اعضای بریکس از مهمترین گامهاست، تصریح کرد: این گام باید همراه با ایجاد ابزارهای لازم برای مدیریت ریسک ارزی و تسویه متقابل باشد، زیرا نظام مالی کنونی به دلیل تمرکز بر چند ارز محدود، در برابر شوکهای سیاسی آسیبپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مسعود پزشکیان عصر امروز جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، در همایش اقتصادی سران عضو بریکس که در دهلی نو برگزار شد، تصریح کرد: ما در آستانه تحولی بنیادین در اقتصاد جهانی با ورود هوش مصنوعی هستیم. بریکس نباید صرفاً مصرفکننده فناوری باشد، بلکه باید در تولید دانش و شکلدهی استانداردهای اقتصاد دیجیتال نیز نقش داشته باشد و در کنار آن، امنیت سایبری زیرساختهای حیاتی را نیز تقویت کند.
متن کامل سخنرانی آقای پزشکیان به شرح زیر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رئیس.
سران محترم دولتها.
اعضای ارجمند شورای تجاری بریکس
تجار، سرمایهگذاران، کارآفرینان و فعالان محترم اقتصادی
خانمها و آقایان.
در ابتدا مایلم از دولت و مردم دوست هند برای میزبانی شایسته این نشست، و از نخستوزیر محترم هند برای تلاشهای ارزشمندشان در تقویت همکاریهای بریکس، صمیمانه تشکر کنم. مایه خرسندی است که امروز در جمع نمایندگان بخش خصوصی، بنگاههای اقتصادی و کارآفرینانی حضور دارم که میتوانند ایده همکاری در بریکس را به واقعیتهای ملموس اقتصادی تبدیل کنند.
جهان امروز در یکی از پیچیدهترین مقاطع خود قرار دارد. نااطمینانی ژئوپلیتیکی، اختلال در زنجیرههای تأمین و استفاده روزافزون از ابزارهای اقتصادی برای اعمال فشار سیاسی، محیط فعالیت اقتصادی کشورها را پیچیدهتر کرده است. پرسش این است که پاسخ بریکس به این مشکلات چیست؟ باور داریم که قدرت واقعی بریکس فقط در اندازه اقتصاد اعضا خلاصه نمیشود، بلکه زمانی آشکارتر میشود که این ظرفیتها به شبکهای از تجارت، سرمایهگذاری و تأمین مالی مشترک تبدیل شوند؛ یعنی گذار از «همکاری بالقوه» به «همکاری عملیاتی».
همکاران گرامی.
جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که تابآوری اقتصادی بدون تنوعبخشی به شرکای تجاری، تأمین مالی و مسیرهای پرداخت امکانپذیر نیست. ایران طی سالهای گذشته با تحریمهای گسترده مواجه بوده، اما در ماههای اخیر این فشارها با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران وارد مرحلهای بسیار دشوار و خطرناکتر شده است. این تجاوز، در کنار خسارات انسانی و مادی آن، یک واقعیت مهم را بار دیگر آشکار کرد: امنیت اقتصادی از امنیت ملی و امنیت منطقهای جدا نیست. هرگاه تجارت، انرژی، زیرساخت یا نظام مالی یک کشور تحت فشار سیاسی یا نظامی قرار گیرد، آثار آن از مرزهای آن کشور فراتر خواهد رفت، ثبات منطقهای و حتی اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این رو، بریکس باید با ایجاد ظرفیتهای تابآور برای اقتصادهای اعضای خود و جنوب جهانی فضایی ایجاد کند که در آن هیچ کشوری نتواند با انحصار یک ابزار مالی یا فناوری، تجارت مشروع کشور دیگری را مختل کند.
برای افزایش تجارت درون بریکس، باید از همکاری پراکنده به یکپارچگی تدریجی زیرساختهای تجاری حرکت کنیم. در این زمینه، چند اقدام اهمیت ویژه دارد که عبارتند از: دیجیتالیسازی و یکپارچهسازی فرآیندهای گمرکی و تسهیل تجارت، کاهش موانع مقرراتی و اداری، توسعه بازارهای فرامرزی و تسهیل سرمایهگذاری مشترک بخش خصوصی.
همچنین پیشنهاد میکنیم همکاری در استانداردسازی تقویت شود تا بریکس از بازار مبادله مواد خام، به شبکهای از زنجیرههای ارزش و تولید صنعتی مشترک تبدیل شود.
امنیت غذایی و انرژی دو ستون اساسی امنیت اقتصادی هستند و جمهوری اسلامی ایران، با ذخایر عظیم انرژی و موقعیت جغرافیایی ممتاز، آمادگی دارد نقش شریک راهبردی در زنجیرههای تأمین انرژی، غذا و حملونقل بریکس را ایفا کند.
حضار محترم.
یکی از مهمترین گامها، توسعه استفاده از ارزهای ملی در تجارت میان اعضاء است. این گام باید همراه با ایجاد ابزارهای لازم برای مدیریت ریسک ارزی و تسویه متقابل باشد، زیرا نظام مالی کنونی به دلیل تمرکز بر چند ارز محدود، در برابر شوکهای سیاسی آسیبپذیر است.
برای تبدیل همکاری تجاری به سرمایهگذاری واقعی، بانک توسعه جدید باید، از طریق خطوط اعتباری ویژه، تأمین مالی با ارزهای محلی و ابزارهای تضمین برای جذب سرمایه خصوصی، به موتور اصلی تأمین مالی زیرساخت و انرژی کشورهای عضو تبدیل شود.
همکاران گرامی.
پیشنهاد مشخص دیگر جمهوری اسلامی ایران، ایجاد یک شرکت بیمه اتکایی مشترک بریکس با سرمایه اولیه ده میلیارد دلار است تا ریسک طرح های بزرگ زیرساختی و انرژی را پوشش دهد و اعتماد بخش خصوصی را افزایش دهد.
ما همچنین در آستانه تحولی بنیادین در اقتصاد جهانی با ورود هوش مصنوعی هستیم. بریکس نباید صرفاً مصرفکننده فناوری باشد، بلکه باید در تولید دانش و شکلدهی استانداردهای اقتصاد دیجیتال نیز نقش داشته باشد، و در کنار آن، امنیت سایبری زیرساختهای حیاتی را نیز تقویت کند.
خانمها و آقایان.
شورای تجاری بریکس باید از مجمعی برای گفتوگو به موتور اجرایی همکاری اقتصادی تبدیل شود. کارگروههای تخصصی آن باید، با شاخصهای مشخص مانند میزان رشد تجارت درونبریکس، سهم ارزهای ملی در میزان تجارت و حجم سرمایه خصوصی وارد شده، پروژههای مشخص و قابل سنجش تعریف کنند.
جمهوری اسلامی ایران، با موقعیت جغرافیایی ممتاز و منابع انرژی، آمادگی دارد یکی از حلقههای مهم اتصال اقتصادی بریکس باشد. ما معتقدیم بریکس زمانی به نیروی واقعی در اقتصاد جهانی تبدیل میشود که همکاری ما در قراردادها، کارخانهها، بنادر و زندگی اقتصادی مردم کشورهای عضو دیده شود.
جمهوری اسلامی ایران آماده است در کنار همه اعضای بریکس، برای ساختن اقتصادی بازتر، تابآورتر و عادلانهتر تلاش کند.
از توجه شما سپاسگزارم.