نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: در سوم سپتامبر، عملیاتی نظامی و گسترده را در چند محور برای بیرون راندن تجمعات نیرو‌های سعودی در شماری از شهرستان‌های ساحل غربی یمن اجرا کردیم.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه تلویزیونی المسیره در خبری فوری گزارش داد: نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد با مشارکت گسترده مردم و قبایل آزاده یمن، در سوم سپتامبر عملیات «وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْکِیلًا» را آغاز کردیم. این عملیات گسترده و ویژه از چندین محور برای بیرون راندن تجمعات نیرو‌های سعودی در برخی مناطق ساحل غربی انجام شد. تجمعات نیرو‌های سعودی مرتکب فجیع‌ترین جنایات علیه شهروندان شدند و تلاش کردند جغرافیای یمن را تحت اشغال و کنترل عربستان درآورند.

این عملیات با وجود پوشش هوایی گسترده دشمن سعودی که از نیرو‌های آن پشتیبانی می‌کرد، با موفقیت به پایان رسید و دشمن نتوانست بر روند عملیات تأثیر بگذارد.

این عملیات به نتایج زیر منجر شد:

- بیرون راندن تجمعات دشمن سعودی از شش شهرستان در دو استان تعز و الحدیده، با مساحت مجموع ۵۴۰۰ کیلومتر مربع که به لطف خداوند اکنون امن و باثبات شده‌اند.

- هدف قرار دادن هفت لشکر نظامی از تجمعات نیرو‌های دشمن سعودی، متشکل از ۳۸ تیپ نظامی، و کشته، اسیر و زخمی شدن صد‌ها نفر از نیرو‌های آن.

- آزادسازی شماری از اسیران عزیزمان که نیرو‌های وابسته به دشمن سعودی طی سال‌های گذشته آنان را در ساحل غربی در اسارت داشتند.

- نیرو‌های مسلح، به لطف خداوند، موفق شدند ۳۲ عملیات برای مقابله با هواپیما‌های جنگی سعودی انجام دهند و ۹ فروند هواپیما را سرنگون کنند.

درود بر ارتش مجاهد بزرگمان به‌خاطر جهاد و فداکاری‌های بزرگش در راه خدا و در دفاع از مردم و کشورمان.

درود و احترام فراوان به مردم عزیزمان و قبایل آزاده یمن برای حمایت و پشتیبانی آنان از نیرو‌های مسلح در نبرد برای آزادی و استقلال.

تأکید می‌کنیم که کشتیرانی دریایی برای همه شرکت‌ها امن است، به‌جز کشتی‌های سعودی که پیش‌تر ممنوعیت تردد آنها اعلام شده است.

همچنان به تثبیت معادله «محاصره در برابر محاصره»، هدف قرار دادن تجمعات دشمن سعودی و تشدید تنش در برابر تشدید تنش ادامه می‌دهیم تا تجاوز متوقف و محاصره مردممان رفع شود.