به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دومین جلسه تمرینی تیم فوتبال امید ایران در شهر اوزاکا ژاپن در حالی برگزار شد که با درخواست کادر فنی و اجرایی، محل تمرین تیم تغییر کرد تا شاگردان حسین عبدی در زمین چمن مناسب‌تری برنامه‌های تاکتیکی خود را پیگیری کنند.

از این رو، شاگردان حسین عبدی از ساعت ۱۶ به وقت محلی تمرین خود را با انجام حرکات هوازی آغاز کردند تا بازیکنان تیم امید به‌تدریج با شرایط آب‌وهوایی ژاپن نیز سازگار شوند.

۱۵ بازیکن به همراه سه دروازه‌بان، نرم‌دوی خود را به دور زمین چمن آغاز کردند و پس از آن، تمرینات دفاعی در دستور کار قرار گرفت.

بخش بعدی تمرین به بازی «آقا وسط» و اجرای اصولی سانتر از جناحین اختصاص داشت که بازیکنان با انگیزه فراوان آن را انجام دادند.

دقت در نحوه بازی‌سازی یکی از مهم‌ترین نکاتی بود که سرمربی تیم امید ایران بر اجرای صحیح آن تأکید داشت و در هر مرحله با مشاهده اشتباه، تذکرات لازم را به بازیکنان ارائه می‌کرد.

شاگردان عبدی پس از حدود ۸۰ دقیقه تمرین، راهی هتل شدند تا با استفاده از حوضچه‌های آب سرد و استخر به ریکاوری بپردازند.

کاروان تیم امید صبح فردا، شنبه، اوزاکا را به مقصد ناگویا ترک می‌کند تا به‌طور رسمی در هتل محل اقامت تیم‌های گروه B بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا مستقر شود.

تیم امید ایران در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با تیم‌های چین، کره شمالی و امارات در گروه B رقابت خواهد کرد.

برنامه کامل دیدار‌های تیم امید ایران در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا:

ایران - امارات؛ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۵ شهریور ۱۴۰۵)؛ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی؛ ورزشگاه WAVE KARIYA

ایران - چین؛ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۹ شهریور ۱۴۰۵)؛ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی؛ ورزشگاه WAVE KARIYA

ایران - کره شمالی؛ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (یک مهر ۱۴۰۵)؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی؛ ورزشگاه WAVE KARIYA