به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آیین اختتامیه چهارمین سال پویش فرهنگی ـ کتابخوانی «کتابخانه هاورانشینان» با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان، جمعی از مسئولان، کتابداران، فعالان فرهنگی و اهالی فرهنگ‌دوست بیساران، در فضای دل‌نشین و صمیمی هه‌وار بیساران شهرستان سروآباد برگزار شد.

پویش «کتابخانه هاورانشینان» که امسال چهارمین سال متوالی فعالیت خود را پشت سر گذاشت، با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، دسترسی آسان‌تر کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها به کتاب و ایجاد پیوندی عمیق‌تر میان کتاب و زندگی روزمره مردم منطقه در فصل تابستان اجرا می‌شود.