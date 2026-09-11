آمادگی فارس برای برگزاری انتخابات شوراها
رئیس ستاد انتخابات استان بر ضرورت فراهم کردن تمامی مقدمات اجرایی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس و رئیس ستاد انتخابات استان با تأکید بر ضرورت فراهم کردن تمامی مقدمات اجرایی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: دستگاههای اجرایی و اعضای ستاد انتخابات فارس باید با توجه به زمانبندی تعیینشده، از هماکنون تمامی تمهیدات قانونی را برای برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند و با مشارکت حداکثری مردم فراهم کنند.
سیداحمد احمدیزاده در جلسه ستاد انتخابات استان فارس، با اشاره به ضرورت برنامهریزی برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: بر اساس تصمیم مرکز انتخابات، انتخابات باید ۶۰ روز پس از پایان رسمی جنگ برگزار شود و بر همین اساس لازم است از هماکنون تمامی تمهیدات و مقدمات اجرایی و قانونی و هماهنگیهای لازم در دستور کار دستگاههای مرتبط قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تاکنون اقدامات و هماهنگیهای مناسبی در فارس انجام شده است، ادامه داد: مجموعه استان برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مسیر آمادگی قرار دارد، اما تا زمانی که همه حلقههای زنجیره انتخابات از نظر اجرایی، امنیتی، پشتیبانی، فناوری و نیروی انسانی به آمادگی کامل نرسیده باشند، نمیتوان کار را تمامشده تلقی کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس افزود: برگزاری انتخابات یک فرآیند بههمپیوسته است و هر بخش از این فرآیند باید متناسب با برنامه زمانبندی و الزامات قانونی پیش برود.
احمدیزاده در ادامه گفت: بر این اساس و با تأکید استاندار، لازم است دستگاههای عضو ستاد انتخابات، فرمانداران و بخشداران ضمن شناسایی نقاط ضعف و نیازهای احتمالی، برای رفع موانع و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز اقدام کنند.