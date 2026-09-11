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مدیرعامل آتشنشانی ورامین از وقوع حریق در یک واحد صنعتی با کاربری تولید و نگهداری گلهای مصنوعی و محصولات تزئینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا سپانلو گفت: پس از اعلام وقوع حریق، نیروهای عملیاتی سازمان آتشنشانی در کوتاهترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.
وی افزود: با حضور آتشنشانان در محل، حریق در بخشهایی از این کارخانه مشاهده شد و با توجه به وجود مواد قابل اشتعال از جمله محصولات پلاستیکی، مواد بستهبندی و سایر اقلام موجود، احتمال گسترش آتشسوزی وجود داشت.
سپانلو با اشاره به مهار حریق، تصریح کرد: این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت و تمامی کارکنان این واحد صنعتی در صحت و سلامت کامل هستند.
وی خاطرنشان کرد: علت وقوع این حریق توسط کارشناسان علتیابی سازمان آتشنشانی در دست بررسی است.