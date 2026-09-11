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رئیس هیئت سوارکاری شهرستان گرگان گفت: پنجمین و ششمین رویداد پرش با اسب استان گلستان با حضور شرکت کنندگانی از استانهای مازندران، سمنان و گلستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، محمود شیرنگی گفت: این مسابقات زمینه استعدادیابی ورزشکاران را فراهم میکند.
رئیس هیئت سوارکاری شهرستان گرگان ادامه داد: مسابقات سوارکاری در سطح استان با حضور سوارکاران آقا برگزار میشود و رویدادهای پرش با اسب فرصتی است تا سوارکاران خانم هم در این رشته شرکت کنند.
وی افزود: ۴۰۰ سوارکار خانم و آقا در سطح استان در رشته سوارکاری فعالیت دارند.