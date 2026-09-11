برگزاری رویداد پرش با اسب در گرگان

رئیس هیئت سوارکاری شهرستان گرگان گفت: پنجمین و ششمین رویداد پرش با اسب استان گلستان با حضور شرکت کنندگانی از استان‌های مازندران، سمنان و گلستان برگزار شد.