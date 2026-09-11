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یمنی‌ها کدام مناطق را آزاد کردند؟

شاهسونی خبرنگار صدا و سیما از آخرین پیروزی‌ها و دستاورد‌های رزمندگان یمنی در جنگ با مزدوران سعودی می‌گوید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۰- ۱۶:۳۱
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برچسب ها: یمن ، تنگه باب المندب ، عربستان
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