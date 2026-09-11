معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی با تاکید بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت دانشسرا به عنوان یکی از نماد‌های هویت تاریخی و آموزشی تبریز گفت: این مجموعه با حفظ ارزش‌ها و هویت تاریخی خود می‌تواند به فضایی زنده برای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و مرتبط با تعلیم و تربیت تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مرتضی محمدزاده در دیدار با فرهاد علیپور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان کشور با تاکید بر جایگاه مهم دانشگاه فرهنگیان در نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد:استانداری خود را مکلف به حمایت از ماموریت‌های دانشگاه فرهنگیان، به ویژه در حوزه تربیت معلم می‌داند و در حد توان برای تامین و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز این دانشگاه همکاری خواهد کرد.

محمدزاده افزود: دانشگاه فرهنگیان باید معلمانی تربیت کند که صرفاً انتقال دهنده دانش نباشند، بلکه بتوانند دانش آموزانی برخوردار از مهارت‌های زندگی، ارتباطی و تعاملی تربیت کرده و آنان را برای حضور موثر در جامعه آماده سازند.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌ها باید همزمان با اصلاح و بازنگری در رویکرد‌های تربیتی دنبال شود گفت: در کنار تامین امکانات، آسیب شناسی و بازتعریف نظام آموزشی و تربیتی متناسب با نیاز‌های امروز و آینده جامعه و همچنین توانمندسازی سرمایه انسانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به پیشینه تاریخی دانشسرا در آذربایجان، بر ضرورت توجه ویژه به آینده این مجموعه تاکید کرد و گفت: دانشسرا تنها یک ساختمان نیست، بلکه بخشی از هویت تاریخی و آموزشی آذربایجان و یکی از عناصر هویت ساز شهر تبریز به شمار می‌رود.

محمدزاده بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت‌های این مجموعه با حفظ هویت و ارزش تاریخی آن تاکید کرد و افزود: می‌توان برای دانشسرا کارکردی عمومی و فرهنگی تعریف کرد تا این مجموعه به فضایی پویا برای حضور و رفت‌وآمد شهروندان تبدیل شود.

وی ایجاد موزه تعلیم و تربیت در دانشسرا را یکی از ظرفیت‌های قابل بررسی عنوان کرد و گفت: نمایش اسناد، تصاویر و روایت پیشینه تربیت معلم در آذربایجان می‌تواند نقش موثری در زنده نگه داشتن خاطره تاریخی دانشسرا و تقویت احساس غرور فرهنگی و هویتی در میان شهروندان داشته باشد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: این مجموعه می‌تواند در کنار کارکرد موزه‌ای، میزبان رویداد‌های فرهنگی و هنری، اجرا‌های صحنه‌ای و تئاتر و برنامه‌های مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت باشد تا دانشسرا به یک فضای زنده و اثرگذار فرهنگی در شهر تبریز تبدیل شود.

در این دیدار ظرفیت‌های حمایت استانداری از توسعه زیرساخت‌های آموزشی دانشگاه فرهنگیان و تقویت ماموریت‌های این دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.