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حماسه مردم در آستانه ۲۰۰ شب حضور در تجمعات شبانه

مردم مومن و غیور ایران بعد از نزدیک به ۲۰۰ شب حضور در میادین شهر‌ها حالا با کوله باری از تجربه میزبان خبرنگاران صدا و سیما شده‌اند و این تجربه را با آنها به اشتراک گذاشته‌اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۰- ۱۶:۲۲
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران
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