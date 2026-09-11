حماسه مردم در آستانه ۲۰۰ شب حضور در تجمعات شبانه

مردم مومن و غیور ایران بعد از نزدیک به ۲۰۰ شب حضور در میادین شهر‌ها حالا با کوله باری از تجربه میزبان خبرنگاران صدا و سیما شده‌اند و این تجربه را با آنها به اشتراک گذاشته‌اند.