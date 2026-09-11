به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ؛ فرمانده یگان ویژه استان خوزستان در مراسم گرامیداشت و برگزاری هفتمین روز شهادت شهید سید مالک موسوی تبار که در روستای تنگ گُر بخش ممبی شهرستان بهمئی برگزار شد، گفت: مردم این دیار و جوانان این مرز و بوم، در طول تاریخ در حمایت، پشتیبانی و جانفشانی در راه انقلاب و جمهوری اسلامی ایران زبان زد عام و خاص بوده‌اند و این حضور گسترده و باشکوه در خاطره‌ها خواهد ماند و هرگز فراموش نخواهد شد.

سردار سپهدار عابدی‌دوست با تقدیر از این حماسه باشکوه و به یادماندنی، اعتماد به جوانان را مهمترین راه برای غلبه بر مشکلات مختلف و یاس و نا اُمیدی دشمنان ذکر کرد و گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون، ملت ایران اسلامی مقابل تحریم‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دشمنان ایستاده‌اند و علیرغم تمامی مشکلات، انقلاب اسلامی با قوت به سوی توسعه، تعالی و پیشرفت روز افزون حرکت می‌کند.

وی ادامه داد: خانواده شهدا اسوه‌های مقاومت و ایثار هستند و باید از این شهداء و خانواده هایشان به عنوان افتخار و اُمید ملت و نظام، در تمام مراحل و دشواری‌ها نام برد.

فرمانده یگان ویژه استان خوزستان ادامه داد: دشمنان کوردل انقلاب اسلامی ثابت کردند که این نظام و این کشور خار چشم آنهاست و برای ضربه زدن به ملت ایران هرکاری از دستشان بر بیاید انجام می‌دهند.

سردار سپهدار عابدی‌دوست گفت: شهیدان برای آسایش و آرامش دیگران و برای دفاع از حقیقت و گسترش دین از جان عزیز خود می‌گذرند لذا وظیفه ماست که حافظ خون انان باشیم.

در پایان این مراسم با حضور مسئولان، از خانواده معظم شهید سید مالک موسوی تبار تجلیل شد.

ناوسروان سید مالک موسوی تبار صبحگاه روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ هنگام مأموریت ردیابی و مقابله با موشک‌های رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی در شهر آغاجاری، در جریان حملات هوایی این رژیم به شهادت رسید.

شهید موسوی تبار از سادات میرسالاری از اهالی بخش ممبی شهرستان بهمئی و دارای دو فرزند دختر بود.

وی پیش از این نیز در جریان جنگ رمضان در بخش ابوالفارس، در کنار جمعی از همرزمان خود حضور داشت و به انجام وظیفه پرداخت.